В Анапе временно закроют роддом

Краснодарский край

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  • © Фото yurystroykin, freepik.com
    © Фото yurystroykin, freepik.com

Это сделают, чтобы провести плановую дезинфекцию

Анапский роддом закроют с 8 по 23 мая на плановую дезинфекцию, сообщило «Анапское Черноморье». Это плановая процедура, которая проводится два раза в год.

Заведующая роддомом Олеся Низовцева рассказала, что всех женщин переведут в перинатальный центр Новороссийска. Если помощь понадобится экстренно, то роженицу примут в Анапе. На первом этаже роддома будет работать акушерское отделение.

Перевозить женщин будут на машинах скорой помощи в сопровождении персонала роддома.

Ранее Юга.ру писали, что в Анапе летом откроют детский оздоровительный лагерь «Юбилейный». Он был заброшен более 10 лет. 

Анапа Медицина

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