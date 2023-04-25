В Краснодаре отремонтируют путепроводы на улицах Вишняковой и Ставропольской. Проезд под ними частично ограничат

В Краснодаре по ночам будут ремонтировать путепроводы на улицах Вишняковой и Ставропольской

Для проведения работ ограничат движение транспорта под путепроводами на улицах Вишняковой и Новороссийской. С 22.00 до 5.00 на этих участках будет перекрыто по одной полосе.

В Краснодаре 26 апреля начнется ремонт нескольких путепроводов. Работы выполнят специалисты «РЖД». Их планируют завершить 28 апреля. Об этом сообщила администрация Краснодара.

В этот же период обновят путепровод в районе Кубанского государственного медицинского университета. На время ремонта на улице Ставропольской под мостом также ограничат движение транспорта по одной полосе.

«Это вынужденные работы, которые необходимо провести. Через эти пути каждый день проезжают десятки поездов, и для безопасности их необходимо обновить», — сообщил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара Андрей Белугин.