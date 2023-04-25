В Краснодаре отремонтируют путепроводы на улицах Вишняковой и Ставропольской. Проезд под ними частично ограничат
В Краснодаре по ночам будут ремонтировать путепроводы на улицах Вишняковой и Ставропольской
В Краснодаре 26 апреля начнется ремонт нескольких путепроводов. Работы выполнят специалисты «РЖД». Их планируют завершить 28 апреля. Об этом сообщила администрация Краснодара.
Для проведения работ ограничат движение транспорта под путепроводами на улицах Вишняковой и Новороссийской. С 22.00 до 5.00 на этих участках будет перекрыто по одной полосе.
В этот же период обновят путепровод в районе Кубанского государственного медицинского университета. На время ремонта на улице Ставропольской под мостом также ограничат движение транспорта по одной полосе.
«Это вынужденные работы, которые необходимо провести. Через эти пути каждый день проезжают десятки поездов, и для безопасности их необходимо обновить», — сообщил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара Андрей Белугин.
Для удобства водителей и безопасности рабочих на участках ремонта установят временные дорожные знаки. Автомобилистов просят быть внимательными и соблюдать их требования.
Ранее Юга.ру рассказывали, что новых выделенных полос для общественного транспорта в Краснодаре, о которых сообщили ряд СМИ, пока не будет. Их появление возможно после перехода краснодарских перевозчиков на брутто-контракты.