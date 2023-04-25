В Краснодаре на пять месяцев ограничат движение транспорта в районе улицы КИМ

Краснодарский край

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  • Ремонт ул. Зиповской © Андрей Малеваный, Юга.ру
    Ремонт ул. Зиповской © Андрей Малеваный, Юга.ру

Из-за ремонта тепловых сетей в Краснодаре ограничат движение транспорта в районе улицы КИМ

В Краснодаре с 12 мая по 1 октября ограничат движение автомобильного транспорта на участках дороги в районе ул. КИМ в центральном округе. Об этом сообщила администрация города.

В Краснодаре опять реконструируют улицу Чапаева:

Согласно постановлению, временно перекроют ул. КИМ на участках от ул. Степана Разина до ул. Фурманова, от ул. Линейной до ул. Вишняковой, а также по ул. Линейной от Адыгейской набережной до ул. КИМ.

Ремонт выполнит «Краснодартеплосеть». После него разрытые участки дороги должны восстановить и благоустроить. Движение транспорта на время ремонта теплосетей организуют в объезд закрытых участков.

Как сообщали ранее Юга.ру, на трассе М-4 «Дон» на пять месяцев ограничат проезд грузовикам в районе Горячего Ключа.

Благоустройство Дороги Краснодар Ремонт дорог

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В Краснодаре на пять месяцев ограничат движение транспорта в районе улицы КИМ
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