В Краснодаре на пять месяцев ограничат движение транспорта в районе улицы КИМ

В Краснодаре с 12 мая по 1 октября ограничат движение автомобильного транспорта на участках дороги в районе ул. КИМ в центральном округе. Об этом сообщила администрация города.

Согласно постановлению, временно перекроют ул. КИМ на участках от ул. Степана Разина до ул. Фурманова, от ул. Линейной до ул. Вишняковой, а также по ул. Линейной от Адыгейской набережной до ул. КИМ.

Ремонт выполнит «Краснодартеплосеть». После него разрытые участки дороги должны восстановить и благоустроить. Движение транспорта на время ремонта теплосетей организуют в объезд закрытых участков.



Как сообщали ранее Юга.ру, на трассе М-4 «Дон» на пять месяцев ограничат проезд грузовикам в районе Горячего Ключа.