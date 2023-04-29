Одежда, книги, винил. В Краснодаре на выходных пройдёт гаражная распродажа

Краснодарский край

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  • © Изображение от jcomp на Freepik
    © Изображение от jcomp на Freepik

В арт-пространстве Lighthouse в Краснодаре 30 апреля пройдёт гаражная распродажа

Можно будет приобрести одежду, обувь и аксессуары, книги, виниловые пластинки. Также будут работать зона free, где различные вещи можно будет взять бесплатно, и пространство для отдыха и общения. Кроме того, организаторы запланировали лекции, посвящённые моде, стилю и экологии, и кинопоказ.

Так, дизайнер Светлана Эннс в 15:00 проведёт мастер-класс по кастомизации, а в 17:00 расскажет о принципах экологичной медленной моды. В 16:00 можно будет посетить лекцию, посвящённую жизни и творчеству писателя Даниила Хармса. Необходима предварительная регистрация.

Посетить гаражную распродажу можно с 14:00 до 20:00 по адресу улица Красная, 100. Вход свободный.

Как писали Юга, ру, в краснодарском Экоцентре 29-30 апреля пройдёт гаражная распродажа книг. Также запланированы лекции, мастер-классы и другие активности.

Афиша Краснодар

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