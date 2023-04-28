В Краснодаре пройдут лекции о родительской сепарации и социальных экспериментах

Краснодарский край

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  • © Изображение от senivpetro на Freepik
    © Изображение от senivpetro на Freepik

В арт-пространстве Lighthouse в Краснодаре на выходных пройдёт серия образовательных лекций

29 апреля в 16:00 начнётся встреча «Как сепарироваться от родителей?». Анна Сокол расскажет, что такое сепарация, каковы причины её отсутствия и последствия незавершённой, как родители мешают сепарироваться, о признаках здоровой сепарации.

В 18:00 Ольга Чумакова прочитает лекцию «Социальные эксперименты». В программе: Стэнфордский тюремный эксперимент; эксперимент Милгрэма; эксперимент «Вселення-25» или «Рай на земле»; пещера разбойников, «палач, продолжайте», проект Кентлера и другие эксперименты; поведенческие эксперименты, которые пошли не по плану; феномен «Так я и знал» и про кровь на ковре Белого дома.

Стоимость участия 500-1000 рублей. Регистрация по ссылке. Арт-пространство Lighthouse находится по адресу улица Красная, 100.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре открылась экспозиция «Три эпохи Марка Шагала». Представлено более 60 оригинальных графических работ прославленного авангардиста из коллекции Марка и Павла Башмаковых.

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