Неделя в Краснодарском крае начнётся с кратковременных дождей

Краснодарский край

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  • © Фото Rhendi Rukmana, unsplash.com
    © Фото Rhendi Rukmana, unsplash.com

Синоптики рассказали о погоде на Кубани 24-26 апреля

В понедельник будет переменная облачность. Ночью без существенных осадков, утром и днём возможен кратковременный дождь. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью 7-9 °С, днём 14-16 °С. В горах ночью 0-5 °С, днём 7-12 °С.

На Черноморском побережье ветер 6-11 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью 7-12 °С, днем 12-17 °С.

25 апреля местами кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах сильный дождь. 26 апреля без существенных осадков. Ветер 5-10 м/с, местами порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью 6-11 °С, днём 19-24 °С.

На Азовском побережье воздух прогреется до 15-20 °С. На Черноморском побережье переменная облачность, 25 апреля местами небольшой дождь, 26 апреля без существенных осадков. Температура воздуха ночью 8-13 °С, днём 25 апреля 12-17 °С, 26 апреля — 18-23 °С.

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