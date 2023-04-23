Индийские кинопродюсеры прибыли Сочи, чтобы найти новые съемочные локации
РОСКИНО при поддержке Минкультуры России запустило проект Filming Locations in Russia
Он предполагает продвижение российских регионов как съемочных локаций для зарубежных кинематографистов. Миссия проекта — открывать страну для международного сообщества, способствовать развитию регионального кинопроизводства и повышать её туристический потенциал.
В этом году в программе Filming Locations in Russia шесть направлений: Москва, Московская область, Краснодарский край, Калининградская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область. В Сочи представители киноиндустрии Индии пробудут до 25 апреля. Иностранным гостям покажут живописные горные ландшафты Красной Поляны, Олимпийский парк, морской порт, Сочинский Национальный парк и другие локации, которые могут их заинтересовать.
«Путешествие по самым кинематографичным местам России позволит иностранным специалистам увидеть большое разнообразие съемочных локаций — от живописных природных ландшафтов до уникальных исторических памятников, а также изучить потенциал кинопроизводственной инфраструктуры и наладить взаимодействие с российскими профессионалами индустрии», — считает Министр культуры РФ Ольга Любимова.
Как писали Юга.ру, Краснодарский край увеличит субсидирование фильмов, снятых в регионе. В текущем году региональным бюджетом предусмотрено 50 млн рублей. И если раньше возмещали 20% затрат на картины, то после внесения поправок будут покрывать 30% бюджета.