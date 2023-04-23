Индийские кинопродюсеры прибыли Сочи, чтобы найти новые съемочные локации

Краснодарский край, Вся Россия

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  • Морской порт Сочи © Фото Victoria Balabanova, freepik.com
    Морской порт Сочи © Фото Victoria Balabanova, freepik.com

РОСКИНО при поддержке Минкультуры России запустило проект Filming Locations in Russia

Он предполагает продвижение российских регионов как съемочных локаций для зарубежных кинематографистов. Миссия проекта — открывать страну для международного сообщества, способствовать развитию регионального кинопроизводства и повышать её туристический потенциал.

В этом году в программе Filming Locations in Russia шесть направлений: Москва, Московская область, Краснодарский край, Калининградская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область. В Сочи представители киноиндустрии Индии пробудут до 25 апреля. Иностранным гостям покажут живописные горные ландшафты Красной Поляны, Олимпийский парк, морской порт, Сочинский Национальный парк и другие локации, которые могут их заинтересовать.

«Путешествие по самым кинематографичным местам России позволит иностранным специалистам увидеть большое разнообразие съемочных локаций — от живописных природных ландшафтов до уникальных исторических памятников, а также изучить потенциал кинопроизводственной инфраструктуры и наладить взаимодействие с российскими профессионалами индустрии», — считает Министр культуры РФ Ольга Любимова.

Как писали Юга.ру, Краснодарский край увеличит субсидирование фильмов, снятых в регионе. В текущем году региональным бюджетом предусмотрено 50 млн рублей. И если раньше возмещали 20% затрат на картины, то после внесения поправок будут покрывать 30% бюджета.

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Индийские кинопродюсеры прибыли Сочи, чтобы найти новые съемочные локации
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