Реверсивное движение ввели на участке федеральной трассы А-146 неподалёку от Крымска

Реверсивное движение ввели 23 апреля в 12:00 на участке автомобильной дороги А-146 Краснодар — Верхнебаканский неподалёку от Крымска

Ограничения связаны со срочными ремонтными работами на путепроводе на км 113 + 336. Об этом говорится на сайте Упрдор «Черноморье».

Сколько они продлятся, не уточняется.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре на улицах Будённого от Красной до Седина и Красноармейской от Длинной до Кузнечной 24-25 апреля ограничат движение автомобилей. В эти дни проведут всероссийский конкурс детской казачьей песни и гала-концерт, посвящённый годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной войне.