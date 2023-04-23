В Краснодаре доля нераспроданного строящегося жилья превысила 80%

Краснодар занял первое место в рейтинге городов-миллионников по объёмам нераспроданного жилья на стадии строительства

Показатель кубанской столицы составил 83%. Второе и третье места в рейтинге заняли Омск (80%) и Челябинск (74%) соответственно. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу Единого ресурса застройщиков.

Меньше всего строящихся запасов в Москве (57%), Санкт-Петербурге (61%) и Екатеринбурге (60%).

При этом по суммарной площади лидирует Москва, там нераспродано 8,2 млн кв. метров жилья. Следом идет Санкт-Петербург — 3,75 млн кв. метров. Краснодар лишь на третьем месте — 3,4 млн кв. метров.

Как писали Юга.ру, Краснодар и Ростов-на-Дону попали в топ-5 городов РФ по количеству зданий выше 20 этажей. Всего в рейтинге 77 населённых пунктов, среди которых есть Сочи, Новороссийск, Анапа и Туапсе.