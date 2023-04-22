В центре Краснодара временно ограничат автомобильное движение

Водители не смогут проехать по улицам Буденного и Красноармейской

В Краснодаре на улицах Буденного от Красной до Седина и Красноармейской от Длинной до Кузнечной 24-25 сентября ограничат движение автомобилей, рассказали в пресс-службе мэрии города.

В эти дни в Краснодаре проведут всероссийский конкурс детской казачьей песни и гала-концерта, посвященный годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной войне.

Освобождать территорию от припаркованного транспорта начнут с 22:00 23 апреля. Там организуют парковку для участников и гостей. Нас участках ограничения движения будут дежурить сотрудники ДПС.

Как писали Юга.ру, в городах Краснодарского края отменили парад Победы 9 мая. В этом году его проведут только в Новороссийске.