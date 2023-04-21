В США на 21 год осудили россиянку, которую разыскивали за убийство в Краснодаре

Виктория Насырова признана виновной в покушении на убийство в США

Суд Нью-Йорка приговорил россиянку Викторию Насырову к 21 году заключения за отравление женщины и кражу её документов и вещей, сообщил ТАСС.

По данным прокуратуры США, в 2016 году Насырова решила отравить жительницу Куинса, похожую на неё внешне. Женщина предложила своей знакомой чизкейк, в который подмешала феназепам. После еды пострадавшую госпитализировали. После выхода из больницы она обнаружила пропажу паспорта, документов и украшений.

«В то время потерпевшая и Насырова были внешне похожи, у обеих были темные волосы, одинаковый цвет кожи, обе говорили на русском языке», — отметили в прокуратуре.

Адвокат Насыровой сказал, что после отбывания наказания женщину, скорее всего, депортируют в Россию.

Как пишет ТАСС, Насырову задержали в 2017 году в Нью-Йорке. Ей предъявили обвинение в серии грабежей и отравлений. Женщина вину отрицала.

В России Виктория Насырова подозревается убийстве Аллы Алексеенко, совершенном в октябре 2014 года в Краснодаре с целью кражи. Предположительно, у убитой женщина похитила 3 млн рублей и ювелирные изделия. С 2015 года Насырова находилась в международном розыске.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 21 апреля вынесли приговор Алене и Сергею Бугорковым. В июне 2022 года они убили своего 5-летнего сына и спрятали тело в лесополосе. Суд назначил им 18 лет и 22 года заключения соответственно.