В США на 21 год осудили россиянку, которую разыскивали за убийство в Краснодаре

Краснодарский край, В мире

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Виктория Насырова признана виновной в покушении на убийство в США

Суд Нью-Йорка приговорил россиянку Викторию Насырову к 21 году заключения за отравление женщины и кражу её документов и вещей, сообщил ТАСС

По данным прокуратуры США, в 2016 году Насырова решила отравить жительницу Куинса, похожую на неё внешне. Женщина предложила своей знакомой чизкейк, в который подмешала феназепам. После еды пострадавшую госпитализировали. После выхода из больницы она обнаружила пропажу паспорта, документов и украшений. 

«В то время потерпевшая и Насырова были внешне похожи, у обеих были темные волосы, одинаковый цвет кожи, обе говорили на русском языке», — отметили в прокуратуре.

Адвокат Насыровой сказал, что после отбывания наказания женщину, скорее всего, депортируют в Россию.

Как пишет ТАСС, Насырову задержали в 2017 году в Нью-Йорке. Ей предъявили обвинение в серии грабежей и отравлений. Женщина вину отрицала. 

В России Виктория Насырова подозревается убийстве Аллы Алексеенко, совершенном в октябре 2014 года в Краснодаре с целью кражи. Предположительно, у убитой женщина похитила 3 млн рублей и ювелирные изделия. С 2015 года Насырова находилась в международном розыске.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 21 апреля вынесли приговор Алене и Сергею Бугорковым. В июне 2022 года они убили своего 5-летнего сына и спрятали тело в лесополосе. Суд назначил им 18 лет и 22 года заключения соответственно.

Виктория Насырова Суд США

Новости

В США на 21 год осудили россиянку, которую разыскивали за убийство в Краснодаре
Прокуратура организовала проверку из-за проблем с водоснабжением в Новороссийске
Выходные в Краснодарском крае будут ветреными и дождливыми
На сайте губернатора Краснодарского края разместили «зеркало» букмекерской конторы
Краснодарский край увеличит субсидирование фильмов, снятых в регионе
В Краснодаре супругов признали виновными в убийстве ребенка. Им назначили 18 и 22 года заключения

Лента новостей

В Краснодаре выступят Юрий Лоза, Евгений Чебатков и «Пневмослон»
Сегодня, 12:52
В Краснодаре выступят Юрий Лоза, Евгений Чебатков и «Пневмослон»
Отменная работа
Вчера, 17:30
Отменная работа
Мэра Краснодара поблагодарили за оперативную отмену концертов неугодных артистов
Сергей Галицкий занял 37 позицию в рейтинге российских миллиардеров
Сегодня, 09:58
Сергей Галицкий занял 37 позицию в рейтинге российских миллиардеров

Реклама на сайте