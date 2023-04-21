На сайте губернатора Краснодарского края разместили «зеркало» букмекерской конторы

Теперь на портале губернатора Кубани Вениамина Кондратьева vkondratev.ru расположилось «зеркало» сайта одного из онлайн—букмекеров. Сайт заблокировали в России и открыть страницу можно только с помощью vpn.

Домен принадлежал администрации Краснодарского края с 2016 года. На сайте можно было задать вопрос губернатору или отправить жалобу. Но позже доменом перестали пользоваться и его приобрела букмекерская компания. Но адрес страницы не изменили.

Такая ситуация произошла не впервые. Ранее Юга.ру писали, что на старом сайте краевой прокуратуры предлагают быстрые займы, а на сайте скорой помощи Новороссийска предлагали новую услугу — вызов скорой секс-помощи.

В 2016 году к новому хозяину перешел сайт экс-губернатора Кубани Александра Ткачева. Там рекламировали натяжные потолки.