На сайте губернатора Краснодарского края разместили «зеркало» букмекерской конторы

Краснодарский край

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  • Вениамин Кондратьев © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Вениамин Кондратьев © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Домен губернатора перешел новому хозяину

Теперь на портале губернатора Кубани Вениамина Кондратьева vkondratev.ru расположилось «зеркало» сайта одного из онлайн—букмекеров. Сайт заблокировали в России и открыть страницу можно только с помощью vpn.

Домен принадлежал администрации Краснодарского края с 2016 года. На сайте можно было задать вопрос губернатору или отправить жалобу. Но позже доменом перестали пользоваться и его приобрела букмекерская компания. Но адрес страницы не изменили. 

Такая ситуация произошла не впервые. Ранее Юга.ру писали, что на старом сайте краевой прокуратуры предлагают быстрые займы, а на сайте скорой помощи Новороссийска предлагали новую услугу — вызов скорой секс-помощи.

В 2016 году к новому хозяину перешел сайт экс-губернатора Кубани Александра Ткачева. Там рекламировали натяжные потолки.

Вениамин Кондратьев Интернет

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