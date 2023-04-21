Прибыль банка Уралсиб выросла в 1,7 раза по сравнению с прошлым годом

Банк Уралсиб опубликовал отчетность по РСБУ за 2022 год. Годовая прибыль составила 12,4 млрд рублей — в 1,7 раза больше, чем в 2021 году

Активы банка выросли с 525,2 млрд рублей в 2021 году до 689,5 млрд рублей в 2022-м. Собственные средства (капитал) Уралсиба за 2022 год увеличились с 65,2 млрд рублей до 77,3 млрд рублей. Обязательные нормативы ЦБ (9 показателей, установленных регулятором) банк выполняет с запасом.

В 2022 году Банк Уралсиб продолжил реализацию стратегии повышения эффективности бизнеса. Стабильные успешные результаты работы банка показывают и оценки внешних экспертов. В 2022 году АКРА (аналитическое кредитное рейтинговое агентство) подтвердило кредитный рейтинг банка на уровне «ВВВ(RU)» со «стабильным» прогнозом», а агентсво «НКР» отметило его на уровне «A-.ru», изменив прогноз на «позитивный».