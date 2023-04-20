В 17 малых населенных пунктах Ставропольского края появились мобильная связь «Ростелекома»
«Ростелеком» построил первые базовые станции мобильной связи в 17 населенных пунктах Ставропольского края с населением от 100 до 500 человек
Благодаря завершению второго этапа программы «Устранение цифрового неравенства» (УЦН 2.0) мобильной связью и интернетом теперь могут воспользоваться свыше 5 тыс. ставропольцев.
Специалисты провайдера смонтировали волоконно-оптические линии связи общей протяженностью 31 км и установили радиопередающую аппаратуру. Работы провели в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» нацпрограммы «Цифровая экономика», курируемой министерством энергетики, промышленности и связи Ставрополья.
Качественная связь «Ростелекома» появилась в населенных пунктах:
- поселок Дубовая Роща Александровского района;
- хутор Нижнеколонский Андроповского района;
- аул Башанта Арзгирского района;
- село Новоандреевское Ипатовского района;
- село Цветное Кочубеевском района;
- хуторы Безивановка, Сухая Падина и поселок Привольный Минераловодского района;
- поселок Краснокубанский Новоалександровского района;
- хутор Жуковский Новоселицкого района;
- поселки Пшеничный и Горный, хуторы Мартыновка и Кугуты Петровского района;
- хуторы Кононов Советского района;
- поселок Приозерный и хутор Кожевников Шпаковского района.
Компания уже начала распространять сим-карты в этих населенных пунктах. Линии связи по оптике гарантируют широкую пропускную способность передачи данных и обеспечат базовые станции высокой скоростью мобильной голосовой 4G-связи.
«Устраняя цифровое неравенство, мы даем импульс для улучшения качества жизни населения, развития экономических и социальных отраслей. Мы понимаем, что современная цифровая связь нужна всем, и обеспечить ею каждого — требование времени. Взаимодействуя с ключевыми партнерами по цифровизации региона, мы уже достигли внушительных результатов. Сегодня интернет доступен 99% населения края», — отметил министр энергетики промышленности и связи Ставропольского края Иван Ковалев.
«Ростелеком» — стратегический партнер государства по выполнению национальной программы «Цифровая экономика». В 2019 году провайдер обеспечил интернетом 136 малых населенных пунктов края, а в 2021 году качественную современную связь получил 1101 социально значимый объект (школы, фельдшерские пункты, пожарные части, объекты культуры) Ставрополья.
От «медного» интернета до технологий с «умной начинкой»:
«Оптические технологии отменяют стереотип, что в удаленных населенных пунктах нет хорошего интернета. Оптика открыла перспективы для дальнейшей цифровой трансформации глубинки. Жителям отдаленных уголков края наравне с горожанами становятся доступными удаленная работа, электронные государственные услуги, онлайн-образование, телемедицина и многие другие телеком-сервисы. До конца текущего года мы построим базовые станции еще в 19 населенных пунктах Ставрополья», — отметил директор Ставропольского филиала ПАО «Ростелеком» Роман Завязкин.