В Анапе на набережной восстанавливают мозаичный городок
Художница реставрирует мозаику на набережной Анапы
19 апреля в сети появились фото, как на набережной в Анапе начали восстанавливать мозаичный городок со скульптурами морских обитателей.
«Фактически это будет целый город-курорт»:
На локации:
- реконструировали формы фигур,
- выровняли грунт,
- провели подсыпку мелкой фракцией,
- подготовили будущий газон,
- установили новые мозаики,
- установили лавочки на «щупальцах»,
- выложили дорожки.
Сейчас там работает художница. Она раскрашивает детали мозаики.
Как сообщали ранее Юга.ру, на пляжах Анапы разрыхляют и просеивают песок. 1 мая в городе стартует курортный сезон.
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