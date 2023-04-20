В Анапе на набережной восстанавливают мозаичный городок

Краснодарский край

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  • © Скриншот из телеграмм-канала «Чисто Анапа» https://t.me/chistoAnapa/5574
    © Скриншот из телеграмм-канала «Чисто Анапа» https://t.me/chistoAnapa/5574

Художница реставрирует мозаику на набережной Анапы

19 апреля в сети появились фото, как на набережной в Анапе начали восстанавливать мозаичный городок со скульптурами морских обитателей.

«Фактически это будет целый город-курорт»:

На локации:

  • реконструировали формы фигур,
  • выровняли грунт,
  • провели подсыпку мелкой фракцией,
  • подготовили будущий газон,
  • установили новые мозаики,
  • установили лавочки на «щупальцах»,
  • выложили дорожки.  

Сейчас там работает художница. Она раскрашивает детали мозаики.

Как сообщали ранее Юга.ру, на пляжах Анапы разрыхляют и просеивают песок. 1 мая в городе стартует курортный сезон.

Анапа Благоустройство Черное море

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В Анапе на набережной восстанавливают мозаичный городок
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