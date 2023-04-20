В Анапе на набережной восстанавливают мозаичный городок

Художница реставрирует мозаику на набережной Анапы

19 апреля в сети появились фото, как на набережной в Анапе начали восстанавливать мозаичный городок со скульптурами морских обитателей.

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На локации: реконструировали формы фигур,

выровняли грунт,

провели подсыпку мелкой фракцией,

подготовили будущий газон,

установили новые мозаики,

установили лавочки на «щупальцах»,

выложили дорожки. Сейчас там работает художница. Она раскрашивает детали мозаики.