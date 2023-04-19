В Краснодаре улицу Зиповскую временно перекроют из-за ремонта

На участке улицы Зиповской от Байбакова до Московской введут ограничение движения из-за переустройства инженерных сетей, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара. Проехать там будет нельзя с 9:00 20 апреля до 22:00 22 апреля.

За это время на участке установят врезной колодец на хозяйственно-бытовом коллекторе. Также в этот период изменится схема движения автобуса №20. Транспорт будет следовать в объезд от ул. Российской по ул. Зиповской, им. Байбакова, им. Карякина, Московской, Зиповской и далее по установленному маршруту.