В Краснодаре улицу Зиповскую временно перекроют из-за ремонта

Краснодарский край

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  • Ремонт ул. Зиповской © Андрей Малеваный, Юга.ру
    Ремонт ул. Зиповской © Андрей Малеваный, Юга.ру

Ограничения будут действовать с утра 20 апреля

На участке улицы Зиповской от Байбакова до Московской введут ограничение движения из-за переустройства инженерных сетей, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара. Проехать там будет нельзя с 9:00 20 апреля до 22:00 22 апреля.

За это время на участке установят врезной колодец на хозяйственно-бытовом коллекторе. Также в этот период изменится схема движения автобуса №20. Транспорт будет следовать в объезд от ул. Российской по ул. Зиповской, им. Байбакова, им. Карякина, Московской, Зиповской и далее по установленному маршруту.

Как писали Юга.ру, улицу Зиповскую расширят до четырех полос. Работы начались в конце 2022 года. Для этого даже снесли казачий рынок.

Также на участке появятся еще один пешеходный переход, две дополнительные остановки общественного транспорта и новые парковочные места по обеим сторонам проезжей части. 

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