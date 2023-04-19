Верховный суд РФ отправил на пересмотр дело о взыскании 2 млн рублей с администрации Мостовского района

Верховный суд РФ отправил дело о взыскании денег с администрации Мостовского района на пересмотр в Арбитражный суд Краснодарского края. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Росприроднадзора.

В ведомстве рассказали, что в 2021 году обратились в суд с заявлением о взыскании с администрации Мостовского района 2 млн 321 тыс. рублей за ущерб окружающей среде. Суд отказал в удовлетворении иска. Росприроднадзор решил обжаловать это в других инстанциях, но там постановление крайсуда отменять не стали. Тогда ведомство обратилось в Верховный суд.

Уточняется, что деньги хотят взыскать за несанкционированную свалку на территории Мостовского района. Участок, куда вывозили отходы, находится в муниципальной собственности.

Как писали Юга.ру, Росприроднадзор подал 11 исков в отношении компании ООО «Инвестстрой» за загрязнение окружающей среды. Еще более 640 млн рублей ведомство хочет взыскать с владельца сухогруза RIO.