На М-4 «Дон» из Джубги в Краснодар образовалась пробка длиной 9 км

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В соцсетях автомобилисты жалуются на крупный затор на федеральной трассе

Подписчики «Туподара» днем 19 апреля рассказали, что стоят в пробке возле села Молдавановка на трассе М-4 «Дон».

Судя по данным сайта «Яндекс.Карты», затор растянулся на 9 км от Молдавановки до 1409-го км трассы. Сервис рассчитывает, что проехать участок удастся за час.

  • © скриншот сайта https://yandex.ru/maps/?l=trf%2Ctrfe&ll=38.930452%2C44.525859&mode=routes&rtext=44.471436%2C38.883586~44.525162%2C38.931362&rtt=auto&ruri=~&z=14.42
    © скриншот сайта https://yandex.ru/maps/?l=trf%2Ctrfe&ll=38.930452%2C44.525859&mode=routes&rtext=44.471436%2C38.883586~44.525162%2C38.931362&rtt=auto&ruri=~&z=14.42

Пользователи «Яндекс.Карт» также сообщили, что на 1409-ом км трассы идут ремонтные работы.

Ранее Юга.ру писали, что на трассе М-4 «Дон» летом не планируют ограничивать движение из-за ремонта. Также в «Автодоре» рассказали, что от Горячего Ключа до Джубги ограничат движение грузовикам массой более 15 тонн. Запрет будет действовать с 28 апреля по 17 сентября.

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На М-4 «Дон» из Джубги в Краснодар образовалась пробка длиной 9 км
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