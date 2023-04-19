На М-4 «Дон» из Джубги в Краснодар образовалась пробка длиной 9 км

В соцсетях автомобилисты жалуются на крупный затор на федеральной трассе

Подписчики «Туподара» днем 19 апреля рассказали, что стоят в пробке возле села Молдавановка на трассе М-4 «Дон».

Судя по данным сайта «Яндекс.Карты», затор растянулся на 9 км от Молдавановки до 1409-го км трассы. Сервис рассчитывает, что проехать участок удастся за час.

Пользователи «Яндекс.Карт» также сообщили, что на 1409-ом км трассы идут ремонтные работы.

Ранее Юга.ру писали, что на трассе М-4 «Дон» летом не планируют ограничивать движение из-за ремонта. Также в «Автодоре» рассказали, что от Горячего Ключа до Джубги ограничат движение грузовикам массой более 15 тонн. Запрет будет действовать с 28 апреля по 17 сентября.