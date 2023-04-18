В Краснодарском крае прогнозируют ливни, сильный ветер и град
Синоптики предупредили об ухудшении погоды в регионе 19 апреля, объявлено штормовое предупреждение
Синоптики краснодарского гидрометцентра рассказали, что с вечера 18 апреля в Краснодарском крае начнет портиться погода. Территория Кубани ближайшие несколько дней будет находиться под влиянием фронтальных разделов, поэтому ожидаются сильные дожди и ветер.
В Краснодаре 19 апреля будет облачно с прояснениями. Утром и днем пройдет кратковременный дождь с грозой. Ветер 5-10 м/с, днем временами порывы до 14 м/с. Температура воздуха составит 20-22 °С.
По краю утром и днем пройдут дожди, местами с грозой. В отдельных районах возможен град. Ветер 5-10 м/с, местами порывы 12-14 м/с, днем при грозе 20-22 м/с. Температура воздуха днем 18-23 °С, местами в северной половине края 14-19 °С. На Черноморском побережье 16-21 °С.
В водоемах региона ожидаются подъёмы уровня воды, местами с превышением неблагоприятных отметок, сообщили в ЦГМС.
Об ухудшении погоды синоптики предупреждали и в начале недели. В соцсетях 18 апреля жители Апшеронска рассказали о ливне с градом.
Как писали Юга.ру, с 14 апреля активизировался весенний звездопад Лириды. Его пик придется на 20-23 апреля. Помешать наблюдению за метеорами может только дождливая погода.