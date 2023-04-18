Онлайн-кинотеатр Wink покажет премьеру сериала «Операция «Неман»
В видеосервисе Wink все пять серий военной драмы «Операция «Неман» станут доступны 27 апреля 2023 года, а уже в мае его премьера состоится в эфире «РЕН ТВ»
«Операция «Неман» — совместный проект телеканалов «РЕН ТВ» и «Звезда», Wink и компании Star Media Vision. Сериал пополнит линейку Wink Originals.
Создатели объединили в сериале традиции военного кино и современные технологии, чтобы воплотить масштабные и зрелищные экшн-сцены с погонями, перестрелками, взрывами и каскадерскими трюками.
«Операцию «Неман» сняли по мотивам романа Владимира Богомолова «Момент истины». Действие происходит в августе 1944 года на территории недавно освобожденной советскими войсками Западной Белоруссии. Оперативно-розыскная группа управления контрразведки фронта под руководством капитана Алёхина должна найти диверсантов во главе с опытным агентом Мищенко. Для немецкого командования группе под кодовым названием «Неман» важно собрать разведданные, которые помогут определить направление следующего удара советской армии. Контрразведчики с Алёхиным отрабатывают одну версию за другой, но каждый раз Мищенко удается ускользнуть.
Автор идеи сериала — генеральный директор телеканала «РЕН ТВ» Владимир Тюлин. Сценарий написала группа авторов под руководством продюсера Андрея Тартакова. В сериале снялись Александр Яценко (капитан Алёхин), Алексей Кравченко (Мищенко), Алексей Макаров (старший лейтенант Таманцев), Александр Дуденков (лейтенант Блинов), Андрей Смоляков (генерал-лейтенант Егоров), Сергей Маковецкий (полковник Саламатин) и другие.
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«Для Wink стало хорошей традицией накануне Дня Победы устраивать цифровую премьеру захватывающего контента про Великую Отечественную войну — наши зрители всегда с большим интересом смотрят военно-исторические кино и сериалы. В прошлом году мы до телеэфира на «РЕН ТВ» показали проект «СМЕРШ. Продолжение», и он заслуженно вошел в топ просмотров. «Операция «Неман» будет интересна зрителям разных поколений, которые хотят почувствовать дух того времени, когда обычные люди превращались в героев. Все они шаг за шагом разрушали планы врага и делали Победу неизбежной. В сериале в правильных пропорциях соединились сложная драма, зрелищный боевик, напряженный шпионский детектив и даже психологический триллер. А главное — это истории человеческих судеб в обстоятельствах, где каждый момент опасен и может стать последним», — отметил директор по контенту видеосервиса Wink Александр Косарим.
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