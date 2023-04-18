В видеосервисе Wink все пять серий военной драмы «Операция «Неман» станут доступны 27 апреля 2023 года, а уже в мае его премьера состоится в эфире «РЕН ТВ»

Создатели объединили в сериале традиции военного кино и современные технологии, чтобы воплотить масштабные и зрелищные экшн-сцены с погонями, перестрелками, взрывами и каскадерскими трюками.

«Операцию «Неман» сняли по мотивам романа Владимира Богомолова «Момент истины». Действие происходит в августе 1944 года на территории недавно освобожденной советскими войсками Западной Белоруссии. Оперативно-розыскная группа управления контрразведки фронта под руководством капитана Алёхина должна найти диверсантов во главе с опытным агентом Мищенко. Для немецкого командования группе под кодовым названием «Неман» важно собрать разведданные, которые помогут определить направление следующего удара советской армии. Контрразведчики с Алёхиным отрабатывают одну версию за другой, но каждый раз Мищенко удается ускользнуть.