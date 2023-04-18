В Сочи «Диктант Победы» проведут на парусном фрегате «Херсонес»

В Сочи одной из площадок «Диктанта Победы» станет парусный фрегат «Херсонес», рассказали в пресс-службе мэрии города. Судно пришвартовалось в Сочи 13 апреля, пишут в соцсетях.

В пресс-службе добавили, что в этом году фрегат сменил порт приписки и вместо Севастополя весь период морской навигации проведет в Сочи. Сейчас на его борту проходят службу 107 курсантов Института водного транспорта имени Г. Я. Седова.