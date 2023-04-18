В Сочи «Диктант Победы» проведут на парусном фрегате «Херсонес»

Краснодарский край

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  • Фрегат «Херсонес» © Фото Tateshi Yokotaishi, vk.com/wall19724672_45162
    Фрегат «Херсонес» © Фото Tateshi Yokotaishi, vk.com/wall19724672_45162

Исторический диктант пройдет по всей России 27 апреля

В Сочи одной из площадок «Диктанта Победы» станет парусный фрегат «Херсонес», рассказали в пресс-службе мэрии города. Судно пришвартовалось в Сочи 13 апреля, пишут в соцсетях.

В пресс-службе добавили, что в этом году фрегат сменил порт приписки и вместо Севастополя весь период морской навигации проведет в Сочи. Сейчас на его борту проходят службу 107 курсантов Института водного транспорта имени Г. Я. Седова. 

  • © Фото Tateshi Yokotaishi, vk.com/wall19724672_45162
    © Фото Tateshi Yokotaishi, vk.com/wall19724672_45162
  • © Фото Tateshi Yokotaishi, vk.com/wall19724672_45162
    © Фото Tateshi Yokotaishi, vk.com/wall19724672_45162
  • © Фото Tateshi Yokotaishi, vk.com/wall19724672_45162
    © Фото Tateshi Yokotaishi, vk.com/wall19724672_45162
  • © Фото Tateshi Yokotaishi, vk.com/wall19724672_45162
    © Фото Tateshi Yokotaishi, vk.com/wall19724672_45162
  • © Фото Tateshi Yokotaishi, vk.com/wall19724672_45162
    © Фото Tateshi Yokotaishi, vk.com/wall19724672_45162

Как писали Юга.ру, 1 апреля судно пришвартовалось в Новороссийске. Фрегат собрали на Гданьской судоверфи в Польше в 1989 году. Его длина составляет 108 метров, а на борту могут находиться 120 человек.

Кроме того, это единственное судно, которому удалось обогнуть мыс Горн под парусами с выключенными двигателями.

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