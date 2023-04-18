В Сочи «Диктант Победы» проведут на парусном фрегате «Херсонес»
Исторический диктант пройдет по всей России 27 апреля
В Сочи одной из площадок «Диктанта Победы» станет парусный фрегат «Херсонес», рассказали в пресс-службе мэрии города. Судно пришвартовалось в Сочи 13 апреля, пишут в соцсетях.
В пресс-службе добавили, что в этом году фрегат сменил порт приписки и вместо Севастополя весь период морской навигации проведет в Сочи. Сейчас на его борту проходят службу 107 курсантов Института водного транспорта имени Г. Я. Седова.
Как писали Юга.ру, 1 апреля судно пришвартовалось в Новороссийске. Фрегат собрали на Гданьской судоверфи в Польше в 1989 году. Его длина составляет 108 метров, а на борту могут находиться 120 человек.
Кроме того, это единственное судно, которому удалось обогнуть мыс Горн под парусами с выключенными двигателями.