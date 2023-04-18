На Кубани в 2023 году расчистят и промаркируют 17 туристических маршрутов

17 апреля пресс-служба администрации Краснодарского края сообщила , что на Кубани в 2023 году расчистят и промаркируют 17 турмаршрутов.

На совещании у главы минэкономразвития РФ Максима Решетникова обсудили:

вопросы транспортной логистики;

готовность курортной инфраструктуры;

ценообразование средств размещения и транспортных компаний;

готовность пляжей и парков аттракционов;

безопасность туристических объектов, включая санитарно-эпидемиологические меры.

«До всех 64 регионов доведены средства на региональные субсидии в объеме 13 миллиардов рублей. В ближайшее время будет объявлен старт отбора по программам поддержки строительства модульных мест размещения с объемом финансирования в 2023-2024 годах 8 миллиардов рублей», — заявил Максим Решетников.

По словам вице-губернатора Александра Руппеля, «план по подготовке летнего курортного сезона включает более 100 мероприятий».



«Гостей будут принимать почти 11 тысяч средств размещения, причем в этом году мы увеличили номерной фонд более чем на 1000 номеров — за счет открытия 20 новых объектов», — рассказал Александр Руппель.

Он также отметил, что сейчас в реестр включены 200 туристских маршрутов повышенной опасности, из которых порядка 60 — обустроенных.



«В прошлом году мы начали возрождать знаменитую сеть турмаршрутов, расчистили и промаркировали 9. К началу этого сезона обустроим еще 17», — заявил Руппель.



Пляжи Краснодарского края оборудуют системами видеонаблюдения, медицинскими пунктами, на местах организуют дежурства спасателей и полицейских.



Как сообщали ранее Юга.ру, в Сочи разработают единую платформу сервисов для туристов.