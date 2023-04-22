Краснодарцев приглашают на лекцию, посвящённую дельфинам и их спасению

Тема встречи — «Знакомство с китообразными Чёрного моря: актуальные проблемы экосистемы и популяции дельфинов». Спикером будет Анна Фролова, волонтёр и координатор горячей линии центра спасения дельфинов «Дельфа». Она расскажет, какие дельфины обитают в Чёрном море, по каким признакам можно определить вид и отличить одну особь от другой, как дельфины спят, выбирают себе имя, дружат и общаются в стаях, чем дышат.