Краснодарцев приглашают на лекцию, посвящённую дельфинам и их спасению
В краснодарском Экоцентре 23 апреля пройдёт лекция о дельфинах
Тема встречи — «Знакомство с китообразными Чёрного моря: актуальные проблемы экосистемы и популяции дельфинов». Спикером будет Анна Фролова, волонтёр и координатор горячей линии центра спасения дельфинов «Дельфа». Она расскажет, какие дельфины обитают в Чёрном море, по каким признакам можно определить вид и отличить одну особь от другой, как дельфины спят, выбирают себе имя, дружат и общаются в стаях, чем дышат.
«Поговорим об интересной и непростой жизни китообразных, познакомимся с работой центра и узнаем, как и чем каждый человек может помочь дельфинам», — приглашают организаторы.
Начало в 14:00. Продолжительность лекции полтора часа. Вход свободный. Встреча пройдёт по адресу улица Одесская, 48В.