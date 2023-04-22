Краснодарцев приглашают на лекцию, посвящённую дельфинам и их спасению

Краснодарский край

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  • Дельфины © фото с сайта pixabay.com
    Дельфины © фото с сайта pixabay.com

В краснодарском Экоцентре 23 апреля пройдёт лекция о дельфинах

Тема встречи — «Знакомство с китообразными Чёрного моря: актуальные проблемы экосистемы и популяции дельфинов». Спикером будет Анна Фролова, волонтёр и координатор горячей линии центра спасения дельфинов «Дельфа». Она расскажет, какие дельфины обитают в Чёрном море, по каким признакам можно определить вид и отличить одну особь от другой, как дельфины спят, выбирают себе имя, дружат и общаются в стаях, чем дышат.

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«Поговорим об интересной и непростой жизни китообразных, познакомимся с работой центра и узнаем, как и чем каждый человек может помочь дельфинам», — приглашают организаторы.

Начало в 14:00. Продолжительность лекции полтора часа. Вход свободный. Встреча пройдёт по адресу улица Одесская, 48В.

Афиша Краснодар Лекции Образование Экология

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Краснодарцев приглашают на лекцию, посвящённую дельфинам и их спасению
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