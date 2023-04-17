В Дагестане прошел международный женский экономический форум

В республике Дагестан с 14 по 15 апреля проходил второй международный женский экономический форум, приуроченный к 100-летию Расула Гамзатова

Мероприятие организовал комитет по развитию женского предпринимательства «Опора России» в партнёрстве со Сбером.

В форуме поучаствовали несколько сотен представителей бизнеса и политики из регионов России и ближнего зарубежья. Гости обсудили роль женщин в развитии экономики и общественной жизни, международное бизнес-партнёрство, вопросы туризма, культуры и многое другое.

«Международный женский экономический форум — это значимое и важное событие для нашей страны и республики. Здесь собрались женщины-лидеры — предприниматели, политики, врачи и общественные деятели из многих регионов России и стран мира. Женщины всегда играли важную роль в развитии общества. Современный, динамично меняющийся мир ставит перед обществом, перед всеми нами новые задачи. Это и вопросы устойчивого экономического развития, новые подходы к образованию, системе социальной поддержки, проблемы экологии и многое другое. В их решении женщины, безусловно, играют все более весомую роль», — отметил председатель Народного Собрания Республики Дагестан Заур Аскендеров.

На форуме, помимо официальной части, прошли выставка изделий народных художественных промыслов «Сделано женщинами Дагестана» и поэтический конкурс «Пою тебе сердцем влюбленным», приуроченный к 100-летию Расула Гамзатова.

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«Роль женщин в развитии экономики Дагестана растёт. С каждым годом всё больше представительниц прекрасного пола занимаются предпринимательством. Сбер активно поддерживает бизнес республики на всех стадиях развития: это не только финансирование, в том числе на льготных условиях, но и масса нефинансовых сервисов и услуг. Вместе с партнёрами мы помогаем бизнесу Дагестана оптимизировать деятельность, снизить расходы и открыть новые возможности — начиная от экспертной оценки бизнес-идеи и помощи в регистрации бизнеса, заканчивая аудитом финансовой отчётности, помощью в подборе сотрудников и запуске инструментов для увеличения продаж», — сказал заместитель управляющего Дагестанским отделением Сбербанка Михаил Айрапетян.

На мероприятии Сбер и Дагестанское региональное отделение «Опора России» договорились о сотрудничестве. Теперь в рамках партнёрской программы «Опора России» в Дагестане может бесплатно регистрировать бизнес с открытием счета в Сбере без визита в ФНС и отделение банка, а также оформлять ещё 18 других продуктов Сбера, которые помогут предпринимателям республики при открытии бизнеса и его развитии.