В Краснодарском крае прогнозируют дожди и сильный ветер

Синоптики рассказали о погоде на Кубани 17 апреля

В Краснодаре будет облачно, без осадков. Ветер 5-10 м/с, утром и днем порывы до 15 м/с. Температура воздуха 18-20 °С.

Синоптики краснодарского гидрометцентра объяснили, что территория края находится преимущественно под влиянием циклона периферии. Из-за этого на Кубани будет облачно и пройдут небольшие осадки.

Днем и вечером в юго-восточных районах края ожидаются кратковременные дожди и гроза. Будет дуть ветер до 15-20 м/с, в Новороссийске — 17-22 м/с. Воздух прогреется до 15-20 °С.

На Черноморском побережье без осадков. Ветер 6-11 м/с, на участке Анапа-Геленджик порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 16-21 °С.

Также в ЦГМС рассказали, что ночью и утром 18 апреля местами по краю «ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы -1...-3 °C категории опасного явления». Этот прогноз не распространяется на территории Азовского и Черноморского побережья.

Как писали Юга.ру, на выходных в крае было тепло и дул сильный ветер. В некоторых районах столбики термометра опустились -1…-3 °С.