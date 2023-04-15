В Краснодаре 24 апреля включат фонтаны

Краснодарский край

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  • © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру
    © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

В городе запустят 14 фонтанных комплекса

В Краснодаре 24 апреля откроют сезон фонтанов, рассказали в пресс-службе мэрии города. Специалисты уже проверили насосное оборудование, оценили работоспособность светильников, а у светомузыкальных фонтанов настроили звуковое оборудование.

Работать фонтаны будут с 10:00 до 22:00 часов. В пятницу, выходные и праздничные дни — с 10:00 до 23:00 часов.

Какие фонтаны включат:

  • самый большой светомузыкальный плоскостной фонтан на Главной городской площади (ул. Красная, 122);
  • фонтан на Казачьей площади перед Законодательным Собранием Краснодарского края (ул. Красная, 3);
  • фонтанный комплекс у бывшего кинотеатра «Аврора» на Александровском бульваре (ул. Красная, 169/10);
  • фонтан в сквере им. маршала Г. К. Жукова;
  • фонтаны «Компас» и «Краснодарские картинки» перед Домом книги на пересечении улиц Красной и Гимназической;
  • фонтан у памятника святой Екатерине-Великомученице у Александровской арки на пересечении улиц Красной и им. Бабушкина;
  • фонтан на территории сквера «Дружба народов» (ул. им. Орджоникидзе, 24);
  • фонтан в сквере «Фестивальный» на пересечении улиц им. Атарбекова и им. Тургенева;
  • фонтан на Платановом Бульваре в Юбилейном микрорайоне;
  • фонтан в сквере им. Л. Г. Гатова возле Дворца искусств КМТО «Премьера» (ул. им. Стасова, 175);
  • фонтан в парке «Чистяковская Роща» (ул. Колхозная, 86);
  • фонтан в парке «Городской Сад» (ул. Постовая, 34);
  • фонтан в парке им. 30-летия Победы (ул. Береговая, 146).

Как писали Юга.ру, в 2022 году сезон фонтанов открыли 29 апреля. Консервировать их начали 6 ноября. 

Краснодар Парки фонтаны

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