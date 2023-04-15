В Краснодаре 24 апреля включат фонтаны

В Краснодаре 24 апреля откроют сезон фонтанов, рассказали в пресс-службе мэрии города. Специалисты уже проверили насосное оборудование, оценили работоспособность светильников, а у светомузыкальных фонтанов настроили звуковое оборудование.

Работать фонтаны будут с 10:00 до 22:00 часов. В пятницу, выходные и праздничные дни — с 10:00 до 23:00 часов.

Какие фонтаны включат:

самый большой светомузыкальный плоскостной фонтан на Главной городской площади (ул. Красная, 122);

фонтан на Казачьей площади перед Законодательным Собранием Краснодарского края (ул. Красная, 3);

фонтанный комплекс у бывшего кинотеатра «Аврора» на Александровском бульваре (ул. Красная, 169/10);

фонтан в сквере им. маршала Г. К. Жукова;

фонтаны «Компас» и «Краснодарские картинки» перед Домом книги на пересечении улиц Красной и Гимназической;

фонтан у памятника святой Екатерине-Великомученице у Александровской арки на пересечении улиц Красной и им. Бабушкина;

фонтан на территории сквера «Дружба народов» (ул. им. Орджоникидзе, 24);

фонтан в сквере «Фестивальный» на пересечении улиц им. Атарбекова и им. Тургенева;

фонтан на Платановом Бульваре в Юбилейном микрорайоне;

фонтан в сквере им. Л. Г. Гатова возле Дворца искусств КМТО «Премьера» (ул. им. Стасова, 175);

фонтан в парке «Чистяковская Роща» (ул. Колхозная, 86);

фонтан в парке «Городской Сад» (ул. Постовая, 34);

фонтан в парке им. 30-летия Победы (ул. Береговая, 146).

Как писали Юга.ру, в 2022 году сезон фонтанов открыли 29 апреля. Консервировать их начали 6 ноября.