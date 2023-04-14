Синоптики предупредили о заморозках в Краснодарском крае

В некоторых районах ночью ожидают до -3 °С

В Краснодаре 15-16 апреля будет солнечно и тепло. Воздух прогреется до 18-20 °С, порывы ветра составят 7 м/с.

По краю на выходных переменная облачность, преимущественно без осадков. В отдельных районах прогнозируют кратковременные дожди и грозы. Ветер 6-11 м/с, местами порывы составят 15-20 м/с.

Ночью температура воздуха опустится до 2-7 °С. Местами прогнозируют заморозки до -1…-3 °С. Днем потеплеет до 14-19 °С.

На Черноморском побережье переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с, в Новороссийске до 24 м/с. Температура воздуха ночью 9-14 °С, днем 16-21 °С.

Как писали Юга.ру, неделя в крае началась с дождей и сильного ветра.