Первый тур театральных прослушиваний от МТС и ГИТИСа прошли восемь кубанских школьников

Первый отборочный тур в ГИТИС прошел по проекту «Поколение М» в Краснодарском краевом театре кукол. К поступлению на актерский факультет вуза порекомендовали восемь выпускников края и Адыгеи, а также двух абитуриентов из Ростовской области и Кабардино-Балкарии.

В мероприятиях приняли участие около 300 детей. Продемонстрировать свой талант также приехали школьники из Ставрополья, Воронежа и Архангельска. Полный список победителей можно посмотреть здесь .

«С проектом «Мастерская ГИТИСа» мы приезжаем в регион уже второй год подряд. В регионе столько одаренных ребят, у которых теперь есть все шансы поступить в наш вуз и строить актерскую карьеру. Наша совместная работа с МТС и проектом «Поколение М» дает возможность детям из семей с самым разным уровнем дохода учиться, развивать свои способности, получать помощь в выборе своего пути в жизни и творчестве», — отметил декан актерского факультета ГИТИСа Тарас Белоусов.

Для школьников, которые не смогли приехать лично, 20 и 21 апреля МТС проведет онлайн-прослушивания с преподавателями вуза по предварительной регистрации. После каждый абитуриент получит индивидуальное время и приглашение.



Как сообщали ранее Юга.ру, МТС обеспечил еще 16 тыс. семей Краснодарского края доступом к гигабитному интернету.