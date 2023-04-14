Первый тур театральных прослушиваний от МТС и ГИТИСа прошли восемь кубанских школьников

Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

  • © Фото Артура Александрина
    © Фото Артура Александрина

МТС и ГИТИС подвели итоги образовательного проекта для абитуриентов Кубани

Первый отборочный тур в ГИТИС прошел по проекту «Поколение М» в Краснодарском краевом театре кукол. К поступлению на актерский факультет вуза порекомендовали восемь выпускников края и Адыгеи, а также двух абитуриентов из Ростовской области и Кабардино-Балкарии.

Читайте также:

В мероприятиях приняли участие около 300 детей. Продемонстрировать свой талант также приехали школьники из Ставрополья, Воронежа и Архангельска. Полный список победителей можно посмотреть здесь.

  • © Фото Артура Александрина
    © Фото Артура Александрина
  • © Фото Артура Александрина
    © Фото Артура Александрина
  • © Фото Артура Александрина
    © Фото Артура Александрина
  • © Фото Артура Александрина
    © Фото Артура Александрина
  • © Фото Артура Александрина
    © Фото Артура Александрина
  • © Фото Артура Александрина
    © Фото Артура Александрина
  • © Фото Артура Александрина
    © Фото Артура Александрина
  • © Фото Артура Александрина
    © Фото Артура Александрина

«С проектом «Мастерская ГИТИСа» мы приезжаем в регион уже второй год подряд. В регионе столько одаренных ребят, у которых теперь есть все шансы поступить в наш вуз и строить актерскую карьеру. Наша совместная работа с МТС и проектом «Поколение М» дает возможность детям из семей с самым разным уровнем дохода учиться, развивать свои способности, получать помощь в выборе своего пути в жизни и творчестве», — отметил декан актерского факультета ГИТИСа Тарас Белоусов.

Для школьников, которые не смогли приехать лично, 20 и 21 апреля МТС проведет онлайн-прослушивания с преподавателями вуза по предварительной регистрации. После каждый абитуриент получит индивидуальное время и приглашение.

Как сообщали ранее Юга.ру, МТС обеспечил еще 16 тыс. семей Краснодарского края доступом к гигабитному интернету.

Дети Краснодар МТС Театры Школьники

Новости

Синоптики предупредили о заморозках в Краснодарском крае
Леонид Агутин, Клава Кока, DJ Smash и другие. Стали известны имена артистов, которые выступят на VK Fest в Сочи
Дорого, вкусно и красиво. Краснодарские фудблогеры побывали в ресторане «Рётэй» в Японском саду
Сочинцы обратились к Бастрыкину из-за стройки на территории санатория «Красмашевский». СК начал проверку
В Краснодарском крае за сокрытие доходов привлекли к ответственности полицейских и чиновников
В станице Полтавской пришли с обысками к эко-активистке Наталье Гаряевой

Лента новостей

Реклама на сайте