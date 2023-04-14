ЕвроХим показал школьникам производство удобрений в Белореченске

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  • © Фото Марии Ефимкиной
    © Фото Марии Ефимкиной

В середине апреля ЕвроХим-БМУ провел ряд экскурсий по акции «Неделя без турникетов» для старшеклассников

ЕвроХим-БМУ по всероссийской акции «Неделя без турникетов» провел экскурсии для учащихся 8, 9 и 10 классов. В середине апреля производство посетило 60 школьников для знакомства с производителем минеральных удобрений в ЮФО.

Акция «Неделя без турникетов» проходит с 2015 года. Основная идея — познакомить школьников, студентов и педагогов с промышленностью их региона. Учащиеся могут получать знания, общаясь с сотрудниками производства.

Экскурсия началась с приветственного слова исполнительного директора предприятия Александра Сидельникова. После специалист отдела охраны труда и промышленной безопасности провел школьникам вводный инструктаж. Далее они посетили основные цеха ЕвроХим-БМУ.

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Школьники ознакомились:

  • с производствами серной и фосфорной кислот;
  • с минеральными удобрениями;
  • с работой лаборатории, которая анализирует качество входного сырья, полуфабрикатов и готовой продукции.

Как сообщали ранее Юга.ру, ЕвроХим-БМУ стал лауреатом всероссийского конкурса организаций с высокой социальной эффективностью.

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