ЕвроХим показал школьникам производство удобрений в Белореченске

В середине апреля ЕвроХим-БМУ провел ряд экскурсий по акции «Неделя без турникетов» для старшеклассников

ЕвроХим-БМУ по всероссийской акции «Неделя без турникетов» провел экскурсии для учащихся 8, 9 и 10 классов. В середине апреля производство посетило 60 школьников для знакомства с производителем минеральных удобрений в ЮФО.

Акция «Неделя без турникетов» проходит с 2015 года. Основная идея — познакомить школьников, студентов и педагогов с промышленностью их региона. Учащиеся могут получать знания, общаясь с сотрудниками производства.

Экскурсия началась с приветственного слова исполнительного директора предприятия Александра Сидельникова. После специалист отдела охраны труда и промышленной безопасности провел школьникам вводный инструктаж. Далее они посетили основные цеха ЕвроХим-БМУ.