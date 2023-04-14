В Краснодаре достроили три детских сада
Полностью завершили строительство дошкольных учреждений в поселке Российском, в хуторе Ленина и в станице Елизаветинской
Ранее Юга.ру писали, что в поселке Российском достраивают детсад на 350 мест. Готовность объекта 12 апреля оценивали в 98 процентов. Вечером 13 апреля официальный портал краевой администрации сообщил, что детсады в поселке Российском, в хуторе Ленина и в станице Елизаветинской полностью достроены.
В семейном квартале «Достояние» готовят к открытию новую школу:
Детсад в районе улиц им.Кирилла Россинского и Батуринской построен по нацпроекту «Демография». Дошкольные учреждения в хуторе Ленина по улице Тупиковой (210 мест) и в станице Елизаветинской (350 мест) возвели по госпрограмме «Развитие общественной инфраструктуры».
«В Краснодаре завершили строительство трех детсадов, они уже получили заключения о соответствии. Сейчас готовится документация для получения актов ввода в эксплуатацию», — отметил руководитель департамента строительства Краснодарского края Игорь Федосов.
В зданиях и на прилегающих территориях есть:
- групповые комнаты,
- музыкальные и спортивные залы,
- помещения для кружков,
- кабинеты логопедов и психологов,
- медицинский блок,
- необходимые административно-бытовые помещения,
- теневые навесы и игровые площадки.
Как сообщали ранее Юга.ру, в Краснодаре 15 апреля начинается приём документов в детские сады.