«Поезд Победы» приедет в Новороссийск и Анапу

У жителей Новороссийска и Анапы будет по три дня на посещение передвижного музея «Поезд Победы»

«Поезд Победы» приедет на Черноморское побережье Кубани. 15 апреля мобильный музейный комплекс прибудет на железнодорожный вокзал Новороссийска, сообщает «Наша газета». В городе-герое он простоит три дня — до 17 апреля.

Чтобы посетить «Поезд Победы» нужно зарегистрироваться на официальном сайте проекта и забронировать бесплатный билет на экскурсию. На выставку пускают взрослых и детей старше 12 лет. Музей на колесах работает с 10.00 до 19.00.

Следующую остановку «Поезд Победы» сделает в Анапе. На курорте передвижная экспозиция пробудет с 18 по 20 апреля.