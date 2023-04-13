«Поезд Победы» приедет в Новороссийск и Анапу
У жителей Новороссийска и Анапы будет по три дня на посещение передвижного музея «Поезд Победы»
«Поезд Победы» приедет на Черноморское побережье Кубани. 15 апреля мобильный музейный комплекс прибудет на железнодорожный вокзал Новороссийска, сообщает «Наша газета». В городе-герое он простоит три дня — до 17 апреля.
Чтобы посетить «Поезд Победы» нужно зарегистрироваться на официальном сайте проекта и забронировать бесплатный билет на экскурсию. На выставку пускают взрослых и детей старше 12 лет. Музей на колесах работает с 10.00 до 19.00.
Следующую остановку «Поезд Победы» сделает в Анапе. На курорте передвижная экспозиция пробудет с 18 по 20 апреля.
«Поезд Победы» был создан к празднованию 75-летнего юбилея победы в Великой Отечественной войне. По стране он начал курсировать в октябре 2020 года. Гости музея смогут увидеть панорамы боев в виртуальной реальности, военную хронику, видео исторических реконструкций и трехмерную компьютерную графику с моделями военной техники.
Создатели экспозиции утверждают, что такого количества многофигурных композиций, как в «Поезде Победы» нет ни в одном музее мира. В составе семь вагонов. В каждом из них разные этапы войны. В этом году поезд дополнили новым вагоном, посвященным трем военным трибуналам над нацистами.
В Краснодарском крае передвижная экспозиция уже побывала в Ейске, Краснодаре и Кропоткине. Сейчас на сайте «Поезда Победы» указано, что он находится на плановом техническом обслуживании. Обычно регистрация на экскурсию открывается за сутки до прибытия поезда на следующую станцию.
Ранее Юга.ру рассказывали, что в Краснодаре 24 февраля «Поезд Победы» посетили 2023 человека. А за неделю передвижной музей принял почти 10 тыс. жителей Краснодарского края.