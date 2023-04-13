«Поезд Победы» приедет в Новороссийск и Анапу

Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

  • «Поезд Победы» в Краснодаре 21 февраля 2023 года © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
    «Поезд Победы» в Краснодаре 21 февраля 2023 года © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

У жителей Новороссийска и Анапы будет по три дня на посещение передвижного музея «Поезд Победы»

«Поезд Победы» приедет на Черноморское побережье Кубани. 15 апреля мобильный музейный комплекс прибудет на железнодорожный вокзал Новороссийска, сообщает «Наша газета». В городе-герое он простоит три дня — до 17 апреля.

Чтобы посетить «Поезд Победы» нужно зарегистрироваться на официальном сайте проекта и забронировать бесплатный билет на экскурсию. На выставку пускают взрослых и детей старше 12 лет. Музей на колесах работает с 10.00 до 19.00.

Следующую остановку «Поезд Победы» сделает в Анапе. На курорте передвижная экспозиция пробудет с 18 по 20 апреля.

Читайте также:

«Поезд Победы» был создан к празднованию 75-летнего юбилея победы в Великой Отечественной войне. По стране он начал курсировать в октябре 2020 года. Гости музея смогут увидеть панорамы боев в виртуальной реальности, военную хронику, видео исторических реконструкций и трехмерную компьютерную графику с моделями военной техники.

Создатели экспозиции утверждают, что такого количества многофигурных композиций, как в «Поезде Победы» нет ни в одном музее мира. В составе семь вагонов. В каждом из них разные этапы войны. В этом году поезд дополнили новым вагоном, посвященным трем военным трибуналам над нацистами.

В Краснодарском крае передвижная экспозиция уже побывала в Ейске, Краснодаре и Кропоткине. Сейчас на сайте «Поезда Победы» указано, что он находится на плановом техническом обслуживании. Обычно регистрация на экскурсию открывается за сутки до прибытия поезда на следующую станцию.

Ранее Юга.ру рассказывали, что в Краснодаре 24 февраля «Поезд Победы» посетили 2023 человека. А за неделю передвижной музей принял почти 10 тыс. жителей Краснодарского края.

Анапа Великая Отечественная война День Победы История Музеи Новороссийск Образование РЖД

Новости

Послушать горловое пение и диджериду. Рассказываем, как провести вечер пятницы в Краснодаре
«Поезд Победы» приедет в Новороссийск и Анапу
В Краснодарском крае прогнозируют ливни, грозу, град и сильный ветер
Главгосэкспертиза одобрила проект рекультивации белореченского мусорного полигона
Дорожники пообещали не перекрывать летом трассу М-4 «Дон»
Жительница Краснодара отдала мошенникам 4,5 млн рублей

Лента новостей

Реклама на сайте