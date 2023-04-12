В Краснодаре 15 апреля начинается приём документов в детские сады

Краснодарский край

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  • © Фото BBC Creative, Unsplash.com
    © Фото BBC Creative, Unsplash.com

В этом году детсады Краснодара примут более 22,5 тысяч детей

С 15 апреля начинается прием документов в детсады Краснодара. В этом году 183 дошкольных учреждения примут более 22,5 тыс. детей, сообщает администрация города. 

В Краснодаре достраивают детский сад в поселке Российском:

Среди обязательных документов — удостоверение личности родителя или законного представителя ребёнка, либо документ иностранного гражданина или лица без гражданства РФ.

При необходимости рассматриваются:

  • документ, подтверждающий установление опеки — при его наличии;
  • документ психолого-медико-педагогической комиссии — при его наличии;
  • документ, подтверждающий потребность в обучении в группе оздоровительной направленности в детском саду;
  • документ, подтверждающий наличие права на специальные меры поддержки (гарантии) отдельных категорий граждан и их семей;
  • копия уведомления о направлении ребёнка в детсад, заверенная руководителем (при переводе ребенка в другое учреждение).

Ряд дополнительных документов необходим иностранцам или лицам без гражданства. Их список представлен на сайте

Заявление можно подать лично в МФЦ или через Госуслуги. Прием документов — до 15 июля.

На сегодня в Краснодаре строят больше 30 детских садов, список можно посмотреть здесь.

Как сообщали ранее Юга.ру, главгосэкспертиза выдала разрешения на строительство детского сада и школы в Краснодаре.

Дети Детские сады Краснодар

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В Краснодаре 15 апреля начинается приём документов в детские сады
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