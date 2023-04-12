В Краснодаре 15 апреля начинается приём документов в детские сады
В этом году детсады Краснодара примут более 22,5 тысяч детей
С 15 апреля начинается прием документов в детсады Краснодара. В этом году 183 дошкольных учреждения примут более 22,5 тыс. детей, сообщает администрация города.
В Краснодаре достраивают детский сад в поселке Российском:
Среди обязательных документов — удостоверение личности родителя или законного представителя ребёнка, либо документ иностранного гражданина или лица без гражданства РФ.
При необходимости рассматриваются:
- документ, подтверждающий установление опеки — при его наличии;
- документ психолого-медико-педагогической комиссии — при его наличии;
- документ, подтверждающий потребность в обучении в группе оздоровительной направленности в детском саду;
- документ, подтверждающий наличие права на специальные меры поддержки (гарантии) отдельных категорий граждан и их семей;
- копия уведомления о направлении ребёнка в детсад, заверенная руководителем (при переводе ребенка в другое учреждение).
Ряд дополнительных документов необходим иностранцам или лицам без гражданства. Их список представлен на сайте.
Заявление можно подать лично в МФЦ или через Госуслуги. Прием документов — до 15 июля.
На сегодня в Краснодаре строят больше 30 детских садов, список можно посмотреть здесь.
Как сообщали ранее Юга.ру, главгосэкспертиза выдала разрешения на строительство детского сада и школы в Краснодаре.