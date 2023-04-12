В Ростовской области срочника приговорили к 1,5 годам колонии за убийство сослуживца

Новочеркасский гарнизонный суд приговорил к 1,5 годам колонии-поселения срочника, который застрелил своего сослуживца, сообщил Donnews. Инцидент произошел 4 декабря 2022 года в штабе воинской части.

СМИ со ссылкой на материалы уголовного дела пишет, что срочник достал из кармана бушлата пистолет Макарова, не отделил от него магазин и перезарядил. Тем самым, дослав патрон в патронник пистолета. Думая, что оружие разряжено, мужчина направил его на своего сослуживца и нажал на спусковой крючок. Пуля попала в голову и прошла насквозь.

Стрелявший полностью признал свою вину. При вынесении приговора суд учел несколько смягчающих обстоятельств. После выстрела мужчина пытался остановить кровотечение и помогал доставить пострадавшего в больницу. Также срочник извинился перед матерью погибшего, выплатил ей 400 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда.

Еще одним аргументом в пользу смягчения приговора стало то, что срочник добровольно внес на счет благотворительного фонда «Народный фронт. Все для Победы» 10 тыс. руб. Отмечается, что ранее он не привлекался к уголовной ответственности и сотрудничал со следствием.

Как писали Юга.ру, краснодарский суд назначил семь лет колонии общего режима мобилизованному который самовольно оставил место службы и обокрал девушку. Также его лишили воинского звания.