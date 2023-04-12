В Краснодарском крае прогнозируют ливни, град и сильный ветер

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В регионе действует штормовое предупреждение

Синоптики краснодарского гидрометцентра обещают 12 апреля в краевой столице сильный дождь. Днем возможна гроза. Температура воздуха составит 14-16 °С.

В ближайшие дни в Краснодаре порывы ветра усилятся до 15-17 м/с. Прогнозируют кратковременные дожди.

По краю действует штормовое предупреждение. Местами пройдут ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20 м/с. 

Ветер будет дуть со скоростью 4-9 м/с, местами порывы до 12 м/с. Температура воздуха составит 15-20 °С. На Черноморском побережье 11-16 °С, на Азовском — 11-16 °С.

Как писали Юга.ру, неделя в Краснодарском крае началась с дождей. В юго-восточных предгорных районах ночью температура опустилась до 1°C.

Погода Штормовые предупреждения

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