Итальянский визовый центр может появиться в Краснодаре в апреле

Офис откроет компания Almaviva, отвечающая за оформление виз в регионах. Кубанская столица станет десятым по счёту городом, где можно будет подать документы на въезд в страну, пишет tourdom.ru.

Пока на официальном сайте ВЦ указан только режим работы нового офиса, точное место расположения не указывается. Однако по данным телеграм-канала «Ну чё, народ, погнали!», филиал будет находиться по адресу улица Красная, 81, рядом с почётным консульством Италии. Откроется визовый центр ориентировочно 17‒18 апреля.

Как писали Юга.ру, Генконсульство Турции в 2023 году переедет из Новороссийска в Краснодар. Через него можно получить загранпаспорт, визу, зарегистрировать брак и рождение ребенка. Также там можно продлить водительские права, получить гражданство и воспользоваться услугами нотариуса.