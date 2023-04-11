В Краснодаре МТС и ГИТИС провели театральные прослушивания для школьников Кубани

«Проект МТС и участие в нем ГИТИСа должно помочь школьникам определиться со своим призванием. На Кубани очень много талантливых детей: многие уже учатся у нас, некоторых я уже присмотрел в первый же день. Главное, что мы помогаем действительно талантливым ребятам показать себя и сэкономить их семьям на расходах при поездках в Москву», — отметил Тарас Белоусов.

Для участия в отборе школьники на выбор подготовили стихотворения, басни и отрывки из прозы. Были также неожиданные задания: когда стих нужно было прочесть с грустью или изобразить без звуков.



Как сообщали ранее Юга.ру, МТС обеспечил еще 16 тыс. семей Краснодарского края доступом к гигабитному интернету.