Курорт «Роза Хутор» спонсировал издание по истории Красной Поляны. Его направят в библиотеки и школы Сочи
В свет вышел второй том монографии «История Красной Поляны» Дмитрия Андреева
Курорт «Роза Хутор» профинансировал выпуск второго тома монографии «История Красной Поляны» краснодарского краеведа Дмитрия Андреева. Первый том вышел в марте 2022-го. Книга рассказывает о развитии местности в долине реки Мзымта от древних времен до событий начала 1990-х годов. Монография показывает особенности жизни поселка Красная Поляна и его населения в разное время.
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«Мы знаем, что курорт расположен в регионе с историей, уходящей в глубокую древность. В нашем коллективе много сотрудников, продолжающих путь своих предков, возделывавших и украшавших эту землю из поколения в поколение. Мы рады возможности поддержать публикацию эпического труда нашего современника, взявшегося изложить историю Красной Поляны в мельчайших подробностях. Второй том издания, как и первый, будет передан в школьные и муниципальные библиотеки Сочи», — заявил директор по развитию курорта «Роза Хутор» Дмитрий Колосов.
Во втором томе автор рассказывает о:
- фактах посещения этих мест творческой интеллигенцией,
- периоде гражданской войны в долине Мзымты,
- становлении поселка в 1920-е годы,
- социально-экономической жизни Красной Поляны.
Кроме того, впервые опубликованы посемейные списки жителей Красной Поляны и строений начала ХХ века. В книге много старых фотографий, портретов, топографических карт, схем.
Андреев готовил монографию более пяти лет по данным архивов Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Сочи, Новороссийска, Ставрополя и Тбилиси. Также он использовал малоизвестные литературные источники, включая туристские путеводители и очерки путешественников советской и императорской эпох.
Тираж двухтомной монографии составил 500 экземпляров. Приобрести книгу можно в магазинах поселка и на сайте автора.
Как сообщали Юга.ру, в июле 2021 года курорт «Роза Хутор» и Издательский дом Мещерякова выпустили книгу «Путешествие на Кавказ. Воспоминания русского офицера».