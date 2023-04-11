Курорт «Роза Хутор» спонсировал издание по истории Красной Поляны. Его направят в библиотеки и школы Сочи

Курорт «Роза Хутор» профинансировал выпуск второго тома монографии «История Красной Поляны» краснодарского краеведа Дмитрия Андреева. Первый том вышел в марте 2022-го. Книга рассказывает о развитии местности в долине реки Мзымта от древних времен до событий начала 1990-х годов. Монография показывает особенности жизни поселка Красная Поляна и его населения в разное время.

«Мы знаем, что курорт расположен в регионе с историей, уходящей в глубокую древность. В нашем коллективе много сотрудников, продолжающих путь своих предков, возделывавших и украшавших эту землю из поколения в поколение. Мы рады возможности поддержать публикацию эпического труда нашего современника, взявшегося изложить историю Красной Поляны в мельчайших подробностях. Второй том издания, как и первый, будет передан в школьные и муниципальные библиотеки Сочи», — заявил директор по развитию курорта «Роза Хутор» Дмитрий Колосов.

Во втором томе автор рассказывает о:

фактах посещения этих мест творческой интеллигенцией,

периоде гражданской войны в долине Мзымты,

становлении поселка в 1920-е годы,

социально-экономической жизни Красной Поляны.

Кроме того, впервые опубликованы посемейные списки жителей Красной Поляны и строений начала ХХ века. В книге много старых фотографий, портретов, топографических карт, схем.