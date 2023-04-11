«Ростелеком» заключил соглашение с разработчиком облачных услуг «Базис»

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  • © Фото DCStudio, ru.freepik.com
    © Фото DCStudio, ru.freepik.com

Соглашение рассчитано на пять лет. Оно включает установку и техподдержку

«Ростелеком» и российский разработчик облачных услуг «Базис» заключили пятилетнее соглашение о переходе компании на отечественные решения по виртуализации. Оно включает установку и техподдержку ИТ-инфраструктуры. Также «Базис» организует 30 тыс. виртуальных рабочих мест. 

Виртуализация сети — это процесс объединения аппаратных и программных ресурсов в единую виртуальную сеть.

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«Базис» предоставит «Ростелекому»:

  • Базис.Dynamix — управление виртуальными серверами и контейнерами;
  • Базис.WorkPlace — программа для создания виртуальных рабочих столов;
  • Базис.vCore — гипервизор первого типа и система управления виртуализацией;
  • Базис.Virtual Security — средство защиты информации систем виртуализации и облачных платформ;
  • Базис.WorkPlace Security — набор инструментов для организации защищенного терминального доступа в закрытые и открытые контуры безопасности, гарантирующий отсутствие передачи данных между ними. 

«Наша задача — обеспечить заказчика доступом к платформе высокой степени кастомизации, которая позволит организовать сложную гибридную схему удаленной работы сотрудников. Решения «Базис» обеспечат клиента виртуальной инфраструктурой», — отметил директор по развитию бизнеса «Базис» Иван Ермаков.

Другое направлениемсоглашения — перевод внутреннего облака «Ростелекома» на решения Базис.DynamiX. Это повысит автоматизацию инфраструктуры и сократит время вывода новых продуктов компании на рынок.

Как сообщали ранее Юга.ру, «Ростелеком» заменил более 220 тыс. клиентских Wi-Fi-роутеров на более современные.

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