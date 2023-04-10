В аэропорту Минвод пройдет весенний споттинг

Ставропольский край

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  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру

За лучший снимок суперджета обещают приз

Фотографов приглашают сделать красивые снимки 21-22 апреля. Для участия необходимо заполнить анкету и прислать её на электронную почту pr@mvairport.ru. Заявки принимают до 18 апреля, сообщили в пресс-службе аэропорта.

В пятницу, 21 апреля, споттинг пройдет с 9:00 до 13:00, в субботу, 22 апреля, с 16:00 до 20:00. Авиакомпания «Азимут» обещает разыграть сертификат за лучший снимок их суперджета.

Напомним, международный аэропорт Минеральные Воды — аэрохаб федерального значения, крупнейший аэропорт Ставропольского края и Северо-Кавказского федерального округа. Кроме того, это один из немногих работающих аэропортов на юге России.

Ранее Юга.ру писали что международный аэропорт Минвод заключил договор о строительстве нового терминала внутренних воздушных линий. Его стоимость оценили почти в 14 млрд рублей.

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В аэропорту Минвод пройдет весенний споттинг
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