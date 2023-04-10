В Сириусе планируют создать субтропический питомник

В Сириусе в 2023 году планируют начать высаживать деревья для создания первого субтропического питомника, сообщил «Коммерсантъ-Кубань» со ссылкой на «РИА Новости». Растения будут высаживать так, чтобы они соединялись с пешеходными зонами и олимпийскими объектами. Такое решение приняли из-за сложностей с приобретением деревьев из-за границы

В питомнике планируют высадить более 10 тыс. деревьев. Территория будущей зеленой зоны находится в субтропиках, что, по словам архитектора Андрея Литвинова, является идеальным местом с большим биоразнообразием.

Высаживать деревья хотят на участках, освобожденных от застройки объектов. В основе питомника будет бамбук, эвкалипт, робиния и пицундская сосна. Окончательный список растений сформируют после исследований. Сначала специалисты определят приживаемость растений в болотистой почве.

«Но проблема в том, что это долго, крупномеров нет, нет питомников субтропических, здесь как раз сказались санкции, нам негде купить субтропические растения. Мы планируем создать здесь питомник, это надо делать сразу, закладывать будущее, чтобы у нас был собственный субтропический питомник», — приводит «Ъ-Кубань» слова Литвинова.

Ранее Юга.ру писали, что в Сочи хотят сделать «Сад дружбы», где туристы смогут высаживать деревья. Его площадь составит около пяти гектаров. На реализацию проекта уйдет до полутора лет.