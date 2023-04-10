Синоптики обещают дожди с грозами в Краснодарском крае

10 апреля в Краснодаре ожидается переменная облачность без осадков с восточным ветром 4-9 м/с. Временами порывы достигнут 13 м/с. Температура воздуха ночью опустится не ниже 6°C, днем поднимется до 20°C.

Ту же погоду синоптики ожидают в Краснодарском крае, местами со слабым дождем и туманом. В юго-восточных предгорных районах ночью температура опустится до 1°C.

На Черноморском побережье также переменная облачность без осадков. Северо-восточный ветер 7-12 м/с с порывами до 20 м/с на участке Анапа-Геленджик. Ночью будет не холоднее 8°C, днем — не теплее 21°C.

11 и 12 апреля Краснодарский край ждут дожди с грозами. Средняя скорость восточного и юго-западного ветра будет колебаться от 5 до 10 м/с, порывы достигнут 20 м/с. Температура воздуха — от 6°C ночью до 19°С днем.