Мокрый снег, ливни и грозы. В Краснодарском крае на выходных ухудшится погода

В ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщили, что с 7 по 9 апреля на территории региона действует штормовое предупреждение. Ожидаются мокрый снег, ливни, гроза и ветер до 20 м/с.

На реках ожидаются подъемы уровня воды, местами с превышением неблагоприятных отметок. На реках Лаба и Чамлык 7 апреля вода уже поднялась.

В краснодарском гидрометцентре добавили, что 8 апреля температура воздуха по краю составит 5-10 °С, 9 апреля потеплеет до 13-18 °С. Ночью и утром местами будет туман.

Наладится погода в понедельник. Синоптики обещают до 20 °С и без осадков.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре дождь идет уже несколько дней. Из-за этого по утрам в городе 6-7-балльные пробки и ДТП.