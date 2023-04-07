В Краснодаре в субботу пройдёт мотопробег

Его организуют общественная организация «Мотоциклисты юга» и клуб Blacksmiths MC. Акция призвана привлечь внимание водителей и пешеходов к появлению мотоциклов на дорогах и ещё раз обратить их внимание, что необходимо соблюдать ПДД и уважать всех участников движения.

Участвовать в мотопробеге может любой владелец железного коня. Сбор на стоянке гипермаркета «О’кей» на улице Мачуги, 2 в 12:00. Старт в 13:00. Маршрут движения пройдёт по улицам Трамвайной, Старокубанской, Селезнева, Ялтинской, Северной, 2-й Линии, Красных Партизан до улицы Западный Обход, 65.

Как писали Юга.ру, на выходных в Краснодаре запланирована серия образовательных лекций о стрессе, отношениях с матерью и обрядах древней Руси.