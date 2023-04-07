В Краснодаре в субботу пройдёт мотопробег

Краснодарский край

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  • © Фото с сайта pixabay.com
    © Фото с сайта pixabay.com

В Краснодаре 8 апреля пройдёт мотопробег, посвящённый открытию очередного мотосезона

Его организуют общественная организация «Мотоциклисты юга» и клуб Blacksmiths MC. Акция призвана привлечь внимание водителей и пешеходов к появлению мотоциклов на дорогах и ещё раз обратить их внимание, что необходимо соблюдать ПДД и уважать всех участников движения.

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Участвовать в мотопробеге может любой владелец железного коня. Сбор на стоянке гипермаркета «О’кей» на улице Мачуги, 2 в 12:00. Старт в 13:00. Маршрут движения пройдёт по улицам Трамвайной, Старокубанской, Селезнева, Ялтинской, Северной, 2-й Линии, Красных Партизан до улицы Западный Обход, 65.

Как писали Юга.ру, на выходных в Краснодаре запланирована серия образовательных лекций о стрессе, отношениях с матерью и обрядах древней Руси.

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