В Краснодаре осудили застройщиков, которые обманули людей на 900 млн рублей

Наказание они будут отбывать в колонии

В суде установлено, что 58-летний и 32-летняя жители Краснодара с 2014 по 2016 год под предлогом строительства домов привлекали деньги дольщиков, хотя строить ЖК не собирались.

Для большей убедительности часть денег они направили на то, чтобы начать строительство. Но заканчивать его они не планировали. Речь идет о ЖСК «Сити», ЖСК «Сити-2», ЖСК «Сити -3», ЖСК «Литер-4» в поселке Краснодарском.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края, пострадали 870 человек, общая сумма ущерба составила 900 млн рублей.

6 апреля Прикубанский суд Краснодара вынес застройщикам приговор по по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). Мужчине назначили 5,5 лет лишения свободы в колонии общего режима, а женщине — три года лишения свободы. Но она получила отсрочку и будет отбывать наказание, когда её ребенку исполнится 14 лет.

На имущество осужденных наложили арест, чтобы возместить ущерб пострадавшим. Также в прокуратуре добавили, что ЖСК «СИТИ» и «СИТИ-2» заселены, готовность остальных объектов составляет 95%.

Ранее Юга.ру писали, что в Краснодаре за хищение 375 млн рублей у дольщиков осудили бывшего директора компании «ЮРСК». Компания строила ЖК «Седьмое небо».