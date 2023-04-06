В Анапе на пляже проведут бесплатные занятия по пилатесу, йоге и дыхательной гимнастике

Краснодарский край

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  • Пляж в Анапе © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру
    Пляж в Анапе © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

В Международный день здоровья, 7 апреля, на центральном пляже Анапы пройдет серия тематических занятий

В 8:30 Ренат Хазиев проведёт для всех желающих разминку и пробежку. Далее — диафрагмальное дыхание от мастера Алёны Латухиной. В 10:00 вместе с Евгением Подохом участники будут медитировать с тибетскими чашами.

С 11:00 до 11:55 запланирована дыхательная гимнастика от Дмитрия Серика. Он обучит комплексу упражнений по методу Вима Хоффа. В 12:00 будет йога для начинающих с Евгением Черновым. Далее — медитация с этим же мастером.

В 13:00 начнётся занятие по пилатесу с Алёной Коминой, час спустя — Светлана Евграфова даст лечебно-физкультурный комплекс. В 15:00 можно поучаствовать в хороводно-игровой программе с Екатериной Сазоновой.

В 16:00 все желающие вместе с Иваном Дубыниным смогут познать, что такое остеобаланс. Завершится день здоровья йогой Хасья (смеха) и танцевальной практикой. В финале всех участников ждёт чаепитие.

На все мастер-классы с собой нужно иметь бутылку воды и коврик.

Как писали Юга.ру, в Анапе летом откроют обновленный детский оздоровительный лагерь «Юбилейный». На территории построят амфитеатр и бассейн под открытым небом.

Анапа Здоровье отдых Развлечения Черное море

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В Анапе на пляже проведут бесплатные занятия по пилатесу, йоге и дыхательной гимнастике
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