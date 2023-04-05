Ремонт моста, из-за которого на М-4 «Дон» образовалась 30-километровая пробка, приостановят на майские праздники

Ростовская область

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Сейчас проехать там можно только по одной полосе

На мосту через реку Северский Донец на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области снимут ограничения во время майских праздников, сообщили в «Автодоре». 

Сейчас там идет плановый ремонт. Дорога в направлении Ростова-на-Дону сужена до одной полосы. На участке меняют верхний и нижний слой покрытия, гидроизоляцию и деформационные швы. 

«Чтобы не создавать серьезных неудобств для автомобилистов, закончить работы на одной полосе и запустить движение по двум планируется до майских праздников. После длинных выходных работы на второй полосе продолжатся. Завершить их планируется в июне, до пика курортного сезона», — сказали в «Автодоре». 

Отмечается, что на легковых автомобилях участок можно объехать по региональной сети, съехав с М-4 «Дон» в районе поселка Глубокий на 904 км и вернувшись на 932 или 937 км трассы.

  • © Изображение «Автодора»
    © Изображение «Автодора»

Как писали Юга.ру, на прошлых выходных из-за ремонта моста образовалась 30-километровая пробка. Движение парализовало от поселка Глубокий до Каменска-Шахтинского. 

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Ремонт моста, из-за которого на М-4 «Дон» образовалась 30-километровая пробка, приостановят на майские праздники
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