Ремонт моста, из-за которого на М-4 «Дон» образовалась 30-километровая пробка, приостановят на майские праздники

Сейчас проехать там можно только по одной полосе

На мосту через реку Северский Донец на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области снимут ограничения во время майских праздников, сообщили в «Автодоре».

Сейчас там идет плановый ремонт. Дорога в направлении Ростова-на-Дону сужена до одной полосы. На участке меняют верхний и нижний слой покрытия, гидроизоляцию и деформационные швы.

«Чтобы не создавать серьезных неудобств для автомобилистов, закончить работы на одной полосе и запустить движение по двум планируется до майских праздников. После длинных выходных работы на второй полосе продолжатся. Завершить их планируется в июне, до пика курортного сезона», — сказали в «Автодоре».

Отмечается, что на легковых автомобилях участок можно объехать по региональной сети, съехав с М-4 «Дон» в районе поселка Глубокий на 904 км и вернувшись на 932 или 937 км трассы.