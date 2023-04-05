В Краснодаре питерский театр покажет спектакль #ЯЖМАТЬ
Премьера пройдет 6 апреля в ДК ЖД
В краснодарском ДК ЖД покажут спектакль #ЯЖМАТЬ от создателей «Пила вино и хохотала». Питерский «Театр Двух» представит премьеру 6 апреля.
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Этот спектакль предлагает зрителям прямо взглянуть на проблему родительства. Он вобрал в себя многие юмористические интернет-сюжеты. Актрисы Инна Егорова и Аника Быкова воплотят в жизнь ряд родительских образов за один вечер.
Мероприятие начнется в 19:00 по адресу: ул. Братьев Дроздовых, 2. Стоимость билета — от 600 до 1 700 рублей. Продолжительность: 1 час 25 минут, без антракта.
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