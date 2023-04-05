В Краснодаре питерский театр покажет спектакль #ЯЖМАТЬ

Краснодарский край

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  • © Скриншот с сайта театрдвух.рф https://xn--80aefc0djcls.xn--p1ai/themother
    © Скриншот с сайта театрдвух.рф https://xn--80aefc0djcls.xn--p1ai/themother

Премьера пройдет 6 апреля в ДК ЖД

В краснодарском ДК ЖД покажут спектакль #ЯЖМАТЬ от создателей «Пила вино и хохотала». Питерский «Театр Двух» представит премьеру 6 апреля.

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Этот спектакль предлагает зрителям прямо взглянуть на проблему родительства. Он вобрал в себя многие юмористические интернет-сюжеты. Актрисы Инна Егорова и Аника Быкова воплотят в жизнь ряд родительских образов за один вечер.

Мероприятие начнется в 19:00 по адресу: ул. Братьев Дроздовых, 2. Стоимость билета — от 600 до 1 700 рублей. Продолжительность: 1 час 25 минут, без антракта.

Как сообщали ранее Юга.ру, в Краснодаре и Сочи отменили концерт Валерия Меладзе.

Афиша Краснодар Театры

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В Краснодаре питерский театр покажет спектакль #ЯЖМАТЬ
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