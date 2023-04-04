«Роза Хутор» поддержит архитектурный конкурс эскизов «зелёных» туристических объектов
24 апреля при поддержке курорта «Роза Хутор» стартует второй всероссийский архитектурный конкурс «Зелёный приют туриста на природной территории»
Конкурс познакомит студентов, преподавателей, практикующих архитекторов и участников туристической индустрии с современным подходом к созданию инфраструктуры для природного туризма в соответствии с принципами устойчивого развития. Участники изучат методы и приёмы архитектурного проектирования экологичных и энергоэффективных туристических объектов на природных территориях.
Мероприятие организует Научно-исследовательский институт устойчивого развития в строительстве (НИИУРС) при поддержке Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета (СПбГАСУ) и горного курорта «Роза Хутор». Об официальном старте конкурса объявят на IV международном форуме «Архитектурные сезоны Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета».
Участники разработают концептуальные решения для создания, обустройства и эксплуатации экологически и экономически эффективных, комфортных и безопасных объектов для укрытия от непогоды и ночлега, необходимых путешествующим в природной среде.
«Мы видим, какие значительные усилия предпринимаются для развития отечественной туристической индустрии, и понимаем, что богатейший потенциал природного туризма в России будет привлекать всё больше инвестиций в инфраструктуру, без которой путешествия к природным красотам невозможны. Горные приюты, хижины, ставшие популярными в последнее время глэмпинги — всё это не только передний край туриндустрии, но и прекрасная возможность опробовать самые смелые архитектурные и инженерные инновации», — отметила директор НИИУРС Вера Бурцева.
«Архитектурная школа СПбГАСУ известна сбалансированностью подхода к обучению архитектуре как комплексной, синтетической профессиональной деятельности, вниманием к прикладным аспектам проектирования и возведения зданий, глубоким изучением конструктивных и инженерных вопросов. Именно эти позиции ложатся в основу экоустойчивой архитектуры. При этом мы преподаем архитектуру не только как прикладное мастерство, но и как искусство, и высоко ставим такие ценности, как гармония мироздания, наша неразрывная связь с природой. Уверен, конкурс послужит тому, чтобы в российской туриндустрии появилось больше профессионалов, разделяющих эти ценности. А значит, больше станет и возможностей для путешествий по родной стране», — подчеркнул заместитель декана архитектурного факультета СПбГАСУ Олег Фёдоров.
Конкурс начнется со студенческой клаузуры: ученики СПбГАСУ под руководством наставников проработают эскиз «зелёного» приюта для путешествующих к природным достопримечательностям и представят свои работы на суд участников дискуссии. Их авторы, таким образом, получат своего рода фору, если решат поучаствовать во всероссийском конкурсе.
Удобные горы:
«Мы рады вновь поддержать этот конкурс. Горы, как известно, обладают непревзойдённым магнетизмом для туристов, но их красота хрупка и ранима. Есть ожидания, что конкурс раскроет таланты и поможет найти новые подходы к задачам устойчивого развития туризма на природных территориях. Рассчитываю, что в этом году мы приблизимся к возможности воплощения лучшего проекта в материале», — сказал директор по охране окружающей среды и устойчивому развитию курорта «Роза Хутор» Дмитрий Колосов.
Всероссийский конкурс «Зелёный приют туриста на природной территории» пройдёт с 24 апреля по 16 июня, а его итоги подведут с 19 по 23 июня 2023 года. Поучаствовать в конкурсе смогут ученики и преподаватели архитектурных вузов и практикующие архитекторы. Организаторы рассматривают возможность практической реализации лучшего проекта.