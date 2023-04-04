QR-коды снова в дефиците. Очередь за билетами в Японский сад начинается с 6 утра, но их все равно хватает не всем

Краснодарский край

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  • © Фото Андрея Малёваного, Юга.ру
    © Фото Андрея Малёваного, Юга.ру

Попасть в новую локацию 4 апреля уже не получится

Утром 4 апреля очередь за QR-кодами в Японский сад образовалась уже около 6:30 утра, рассказали в соцсетях. Получить входной билет можно в инфомате на входе в новую локацию.

Редактор Юга.ру побывал в парке и посмотрел, что там происходит. В 8 утра QR-кодов уже не было, на инфоматах повесили соответствующие объявления. 

К восьми утра нет и очереди в парк, собравшиеся у входа люди общаются с охранниками. 

Инфоматы перенесли на теневую сторону, но они все равно отсвечивают. Отсканировать коды с первого раза получается не у всех. Кроме того, многие пожилые люди не умеют пользоваться QR-кодами и не знают, как их отсканировать.

Также посетители жалуются, что администрация парка не оповещает о том, что входные билеты закончились. Объявления клеили на инфоматы, когда к ним уже выстроилась очередь.

  • © Фото Андрея Малёваного
    © Фото Андрея Малёваного
  • © Фото Андрея Малёваного
    © Фото Андрея Малёваного
  • © Фото Андрея Малёваного
    © Фото Андрея Малёваного
  • © Фото Андрея Малёваного
    © Фото Андрея Малёваного

Позже в сети стали появляться объявления о продаже QR-кодов для входа. Затем парк закрыл выдачу билетов на сайте и получить их стало возможно только через инфомат.

На волне всеобщего ажиотажа коды стали одним из главных инфоповодов для обсуждения в соцсетях. Утром 4 апреля телеканал «Краснодар» объявил разыгрыш билетов в своем телеграме. 

Как писали Юга.ру, Японский сад открылся 30 марта. Попасть туда можно было по записи на сайте парка, но в первый же день он не выдержал наплыва пользователей и сломался. Посмотреть фоторепортаж из сада можно здесь

Краснодар парк «Краснодар»

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