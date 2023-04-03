В Краснодаре отремонтируют улицу Айвазовского

В пресс-службе мэрии Краснодара рассказали, что дорожники начали ремонтировать улицу Айвазовского. В порядок приведут весь участок — от улицы Ставропольской до Новой.

Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Андрей Белугин сказал, что улица Айвазовского не магистральная, но все равно имеет большой трафик. Кроме того, там находится городская больница № 3, поэтому дорога должна быть в хорошем состоянии.

Ремонт улицы идет в рамках проекта «Безопасные качественные дороги». Всего в 2023 году по нему приведут в порядок 36 участков дорог. Полный список можно посмотреть здесь.

Ранее Юга.ру рассказывали, что этим летом в Краснодаре планируют открыть Дальний западный обход. Движение обещают запустить на полгода раньше срока.